Ciena
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Pune Metropolitan Region

Ciena مهندس برمجيات الرواتب في Pune Metropolitan Region

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Pune Metropolitan Region في Ciena من ₹3.24M لكل year لمستوى P2 إلى ₹3.84M لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Pune Metropolitan Region الوسطية yearياً ₹3.42M.

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ciena، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

Embedded Systems Software Engineer

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مهندس برمجيات en Ciena in Pune Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹4,147,231. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ciena para el puesto de مهندس برمجيات in Pune Metropolitan Region es ₹3,515,930.

