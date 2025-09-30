يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Ciena من ₹1.29M لكل year لمستوى P1 إلى ₹5.45M لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.12M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ciena. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Ciena، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
