  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Bengaluru

Ciena مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Ciena من ₹1.09M لكل year لمستوى P1 إلى ₹2.24M لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹2.09M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ciena. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
(المستوى المبتدئ)
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 2 مستويات أكثر
₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ciena، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

Embedded Systems Software Engineer

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Ciena in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,263,910. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the مهندس برمجيات role in Greater Bengaluru is ₹1,492,033.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ciena

