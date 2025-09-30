دليل الشركات
Ciena
  • الرواتب
  • مهندس بصري

  • جميع رواتب مهندس بصري

  • Greater Ottawa Area

Ciena مهندس بصري الرواتب في Greater Ottawa Area

يتراوح تعويض مهندس بصري in Greater Ottawa Area في Ciena من CA$110K لكل year لمستوى P2 إلى CA$168K لكل year لمستوى P3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Ottawa Area الوسطية yearياً CA$117K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ciena. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ciena، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس بصري في Ciena in Greater Ottawa Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$187,349. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ciena لوظيفة مهندس بصري in Greater Ottawa Area هو CA$158,174.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ciena

موارد أخرى