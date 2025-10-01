دليل الشركات
CIBC
  • Greater Toronto Area

CIBC مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Toronto Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Toronto Area الوسطية في CIBC CA$149K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في CIBC. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
CIBC
Business Operations Manager
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$149K
المستوى
Director
الراتب الأساسي
CA$149K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
15 سنوات
سنوات الخبرة
18 سنوات
ما هي المستويات المهنية في CIBC?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في CIBC in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$376,020. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CIBC لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Greater Toronto Area هو CA$143,807.

