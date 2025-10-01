يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في CIBC من CA$74.4K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى CA$139K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$96.2K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CIBC. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
