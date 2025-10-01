دليل الشركات
CIBC مدير مشروع الرواتب في Greater Toronto Area

يتراوح تعويض مدير مشروع in Greater Toronto Area في CIBC من CA$106K لكل year لمستوى Project Manager I إلى CA$117K لكل year لمستوى Senior Project Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$112K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CIBC. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Project Manager
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager I
CA$106K
CA$101K
CA$0
CA$5.2K
Project Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير مشروع at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$141,434. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the مدير مشروع role in Greater Toronto Area is CA$110,602.

موارد أخرى