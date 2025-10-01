دليل الشركات
يتراوح تعويض مدير منتج in Greater Toronto Area في CIBC من CA$109K لكل year لمستوى Associate Product Manager إلى CA$142K لكل year لمستوى Senior Product Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$121K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CIBC. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Product Manager
CA$109K
CA$89.1K
CA$0
CA$19.5K
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في CIBC?

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير منتج at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$167,057. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the مدير منتج role in Greater Toronto Area is CA$127,339.

