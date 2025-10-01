يتراوح تعويض محلل مالي in Greater Toronto Area في CIBC من CA$81.9K لكل year لمستوى Associate Financial Analyst إلى CA$186K لكل year لمستوى Financial Analyst III. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$92.5K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CIBC. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Financial Analyst
CA$81.9K
CA$81.9K
CA$0
CA$0
Financial Analyst I
CA$75.3K
CA$73.6K
CA$0
CA$1.7K
Financial Analyst II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Financial Analyst III
CA$186K
CA$128K
CA$0
CA$58.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
