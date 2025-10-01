دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض محلل مالي in Greater Chicago Area في CIBC $105K لكل year لمستوى Associate Financial Analyst. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Chicago Area الوسطية yearياً $83.2K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CIBC. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Financial Analyst
$105K
$96.1K
$0
$9K
Financial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Financial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Financial Analyst III
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ساهم
ما هي المستويات المهنية في CIBC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في CIBC in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $127,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CIBC لوظيفة محلل مالي in Greater Chicago Area هو $83,200.

موارد أخرى