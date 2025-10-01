دليل الشركات
CIBC
CIBC عالم بيانات الرواتب في Greater Toronto Area

يتراوح تعويض عالم بيانات in Greater Toronto Area في CIBC من CA$99.7K لكل year لمستوى Data Scientist I إلى CA$122K لكل year لمستوى Senior Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$112K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CIBC. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في CIBC?

المسميات الوظيفية المدرجة

باحث كمي

CIBC in Greater Toronto Areaعالم بيانات职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$139,189。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CIBC in Greater Toronto Areaعالم بيانات职位的年度总薪酬中位数为CA$112,419。

