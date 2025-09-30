دليل الشركات
Cian
  الرواتب
  عالم بيانات

  جميع رواتب عالم بيانات

  Moscow Metro Area

Cian عالم بيانات الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Moscow Metro Area الوسطية في Cian RUB 4.63M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cian. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 4.63M
المستوى
Senior MLE
الراتب الأساسي
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Cian?

RUB 13.29M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a عالم بيانات at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,896,378. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the عالم بيانات role in Moscow Metro Area is RUB 4,627,225.

