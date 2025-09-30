دليل الشركات
Chubb مدير هندسة البرمجيات الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in New York City Area الوسطية في Chubb $265K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chubb. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
إجمالي سنوي
$265K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$25K
مكافأة
$40K
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Chubb?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير هندسة البرمجيات at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $345,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the مدير هندسة البرمجيات role in New York City Area is $265,000.

