Chubb
  • Philadelphia Area

Chubb خبير اكتواري الرواتب في Philadelphia Area

يبلغ مجموع تعويض خبير اكتواري in Philadelphia Area في Chubb $79.3K لكل year لمستوى Actuarial Trainee. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Philadelphia Area الوسطية yearياً $142K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chubb. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Chubb?

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a خبير اكتواري at Chubb in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the خبير اكتواري role in Philadelphia Area is $147,575.

