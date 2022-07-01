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CHR Solutions الرواتب

متوسط راتب CHR Solutions هو $11,620 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في CHR Solutions. آخر تحديث: 8/6/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $11.6K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في CHR Solutions هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $11,620. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في CHR Solutions هو $11,620.

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    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CHR Solutions

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