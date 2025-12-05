دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in India في Chitkara University من ₹1.05M إلى ₹1.47M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chitkara University. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$12.9K - $15.7K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Chitkara University?

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Chitkara University in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,465,027. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chitkara University لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,048,252.

