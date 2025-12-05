دليل الشركات
China Telecom
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مبيعات

  • جميع رواتب مبيعات

China Telecom مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in United Kingdom في China Telecom من £48K إلى £68.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في China Telecom. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$73.9K - $86.5K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$64.5K$73.9K$86.5K$92K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مبيعات المساهمات في China Telecom لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في China Telecom?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مبيعات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في China Telecom in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £68,471. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في China Telecom لوظيفة مبيعات in United Kingdom هو £47,988.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ China Telecom

الشركات ذات الصلة

  • Netflix
  • Stripe
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Intuit
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.