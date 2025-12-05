دليل الشركات
China Telecom
China Telecom مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Singapore في China Telecom من SGD 73.2K إلى SGD 102K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في China Telecom. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$61.5K - $74.5K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في China Telecom?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في China Telecom in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 102,306. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في China Telecom لوظيفة مدير مشاريع in Singapore هو SGD 73,202.

موارد أخرى

