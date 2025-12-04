دليل الشركات
China Telecom
China Telecom محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in Hong Kong (SAR) في China Telecom من HK$548K إلى HK$795K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في China Telecom. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في China Telecom?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في China Telecom in Hong Kong (SAR) تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره HK$794,803. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في China Telecom لوظيفة محلل أعمال in Hong Kong (SAR) هو HK$547,679.

موارد أخرى

