دليل الشركات
Chime Solutions
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مساعد إداري

  • جميع رواتب مساعد إداري

Chime Solutions مساعد إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مساعد إداري in United States في Chime Solutions من $166K إلى $236K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chime Solutions. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$188K - $214K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$166K$188K$214K$236K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مساعد إداري المساهمات في Chime Solutions لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Chime Solutions?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مساعد إداري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مساعد إداري في Chime Solutions in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $236,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chime Solutions لوظيفة مساعد إداري in United States هو $166,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Chime Solutions

الشركات ذات الصلة

  • Coinbase
  • Dropbox
  • Apple
  • Intuit
  • Square
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chime-solutions/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.