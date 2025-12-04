دليل الشركات
Cheniere Energy
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in United States في Cheniere Energy من $146K إلى $204K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cheniere Energy. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$158K - $191K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$146K$158K$191K$204K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Cheniere Energy?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Cheniere Energy in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $203,580. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cheniere Energy لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $145,665.

موارد أخرى

