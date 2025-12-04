دليل الشركات
Cheniere Energy
  • الرواتب
  • مهندس جيولوجي

  • جميع رواتب مهندس جيولوجي

Cheniere Energy مهندس جيولوجي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس جيولوجي in United States في Cheniere Energy من $306K إلى $418K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cheniere Energy. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$328K - $396K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$306K$328K$396K$418K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Cheniere Energy?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس جيولوجي في Cheniere Energy in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $417,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cheniere Energy لوظيفة مهندس جيولوجي in United States هو $306,000.

موارد أخرى

