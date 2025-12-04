دليل الشركات
Chen Moore and Associates
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس مدني

  • جميع رواتب مهندس مدني

Chen Moore and Associates مهندس مدني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مدني in United States في Chen Moore and Associates من $67.2K إلى $94K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chen Moore and Associates. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$72.7K - $84.5K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$67.2K$72.7K$84.5K$94K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Chen Moore and Associates?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مدني في Chen Moore and Associates in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $94,010. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chen Moore and Associates لوظيفة مهندس مدني in United States هو $67,150.

موارد أخرى

