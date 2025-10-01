دليل الشركات
Chatham Financial
Chatham Financial مهندس برمجيات الرواتب في Philadelphia Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Philadelphia Area الوسطية في Chatham Financial $130K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chatham Financial. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Chatham Financial
Software Engineer
Kennett Square, PA
إجمالي سنوي
$130K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$130K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Chatham Financial?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Chatham Financial in Philadelphia Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $190,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chatham Financial لوظيفة مهندس برمجيات in Philadelphia Area هو $135,000.

