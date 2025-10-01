دليل الشركات
Chartis Group
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • استشاري إداري

  • جميع رواتب استشاري إداري

  • Northern Virginia Washington DC

Chartis Group استشاري إداري الرواتب في Northern Virginia Washington DC

يبلغ مجموع حزمة تعويض استشاري إداري in Northern Virginia Washington DC الوسطية في Chartis Group $198K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chartis Group. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
إجمالي سنوي
$198K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$165K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$33K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Chartis Group?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض استشاري إداري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة استشاري إداري في Chartis Group in Northern Virginia Washington DC تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $224,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chartis Group لوظيفة استشاري إداري in Northern Virginia Washington DC هو $198,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Chartis Group

الشركات ذات الصلة

  • Snap
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Databricks
  • Pinterest
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى