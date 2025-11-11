دليل الشركات
Charles Schwab
  • مهندس البيانات المعماري

  • Greater Denver And Boulder Area

Charles Schwab مهندس البيانات المعماري الرواتب في Greater Denver And Boulder Area

يتراوح تعويض مهندس البيانات المعماري in Greater Denver And Boulder Area في Charles Schwab من $96.7K لكل year لمستوى 54 إلى $114K لكل year لمستوى 56. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Charles Schwab. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 4 مستويات أكثر
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Charles Schwab، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات المعماري في Charles Schwab in Greater Denver And Boulder Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $146,133. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Charles Schwab لوظيفة مهندس البيانات المعماري in Greater Denver And Boulder Area هو $99,300.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Charles Schwab

