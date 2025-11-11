يتراوح تعويض مهندس موثوقية الموقع in United States في Charles Schwab من $92.4K لكل year لمستوى 54 إلى $152K لكل year لمستوى 57. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $160K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Charles Schwab. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Charles Schwab، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)