أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Charles Schwab in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $181,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.