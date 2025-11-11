يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in United States في Charles Schwab من $91.1K لكل year لمستوى 54 إلى $163K لكل year لمستوى 58. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Charles Schwab. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
54
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
$161K
$143K
$0
$17.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Charles Schwab، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)