أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Charles Schwab in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $205,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.