أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Charles Schwab in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $178,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.