Charles River Associates مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in United Kingdom في Charles River Associates من £71.2K إلى £99.7K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Charles River Associates. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$104K - $120K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$95.7K$104K$120K$134K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Charles River Associates in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £99,655. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Charles River Associates لوظيفة مدير مشاريع in United Kingdom هو £71,182.

