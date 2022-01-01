دليل الشركات
ChargePoint
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

ChargePoint الرواتب

نطاق رواتب ChargePoint يتراوح من $55,088 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مدير علوم البيانات في الطرف الأدنى إلى $266,325 لـ مدير البرامج التقنية في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في ChargePoint. آخر تحديث: 8/8/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $190K
مدير المنتج
Median $130K
مهندس عتاد
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
مدير علوم البيانات
$55.1K
عالم البيانات
$59K
مهندس كهربائي
$209K
محلل مالي
$224K
الموارد البشرية
$113K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$104K
مهندس ميكانيكي
$158K
مدير البرامج
$234K
المبيعات
$206K
مدير هندسة البرمجيات
$244K
مدير البرامج التقنية
$266K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في ChargePoint، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في ChargePoint هو مدير البرامج التقنية at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $266,325. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في ChargePoint هو $175,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ChargePoint

شركات ذات صلة

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى