Character.ai
Character.ai مهندس برمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area الوسطية في Character.ai $480K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Character.ai. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
إجمالي سنوي
$480K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$300K
Stock (/yr)
$180K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Character.ai?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Character.ai، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Character.ai in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $792,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Character.ai لوظيفة مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area هو $480,000.

