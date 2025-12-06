Chapter & Verse مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in United States في Chapter & Verse من $77K إلى $109K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chapter & Verse. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات $87.4K - $104K United States النطاق الشائع النطاق المحتمل $77K $87.4K $104K $109K النطاق الشائع النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في Chapter & Verse لفتح المحتوى! ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا! 💰 عرض الكل الرواتب 💪 ساهم راتبك

ساهم

ما هو جدول الاستحقاق في Chapter & Verse ?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة . ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد → أدخل بريدك الإلكتروني أدخل بريدك الإلكتروني اشترك هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.