يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in United States في Chapter & Verse من $77K إلى $109K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chapter & Verse. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$87.4K - $104K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$77K$87.4K$104K$109K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Chapter & Verse in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $109,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chapter & Verse لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $76,950.

موارد أخرى

