  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater London Area

Chainlink Labs مهندس برمجيات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater London Area الوسطية في Chainlink Labs £134K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainlink Labs. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£134K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Chainlink Labs?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Chainlink Labs، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (5.00% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Chainlink Labs in Greater London Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £215,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chainlink Labs لوظيفة مهندس برمجيات in Greater London Area هو £123,098.

