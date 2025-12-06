يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Chainlink Labs من $128K إلى $174K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainlink Labs. آخر تحديث: 12/6/2025
متوسط إجمالي التعويضات
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Chainlink Labs، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (5.00% ربع سنوي)
20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)
20% يستحق في 4th-سنة (5.00% ربع سنوي)
20% يستحق في 5th-سنة (5.00% ربع سنوي)
