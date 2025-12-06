دليل الشركات
Chainlink Labs
  الرواتب
  مسؤول توظيف

  جميع رواتب مسؤول توظيف

Chainlink Labs مسؤول توظيف الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مسؤول توظيف in United States الوسطية في Chainlink Labs $115K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainlink Labs. آخر تحديث: 12/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$115K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$115K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Chainlink Labs?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Chainlink Labs، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (5.00% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Chainlink Labs in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $162,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chainlink Labs لوظيفة مسؤول توظيف in United States هو $107,500.

موارد أخرى

