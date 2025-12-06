دليل الشركات
Chainlink Labs
Chainlink Labs مدير منتجات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainlink Labs. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$149K - $177K
France
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$137K$149K$177K$188K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Chainlink Labs، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (5.00% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Chainlink Labs in France تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €162,912. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chainlink Labs لوظيفة مدير منتجات in France هو €118,996.

موارد أخرى

