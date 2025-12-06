دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in Hong Kong (SAR) في Chainlink Labs من HK$678K إلى HK$949K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainlink Labs. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$93.8K - $109K
Hong Kong (SAR)
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$86.7K$93.8K$109K$121K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Chainlink Labs، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (5.00% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Chainlink Labs in Hong Kong (SAR) تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره HK$948,789. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chainlink Labs لوظيفة موارد بشرية in Hong Kong (SAR) هو HK$677,707.

