أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Chainlink Labs in China تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥1,666,782. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.