CHA Consulting مهندس مدني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مدني in United States في CHA Consulting من $97.8K إلى $133K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CHA Consulting. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$105K - $127K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$97.8K$105K$127K$133K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مدني في CHA Consulting in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $133,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CHA Consulting لوظيفة مهندس مدني in United States هو $97,750.

