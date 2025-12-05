دليل الشركات
CGI
CGI مدير برامج تقنية الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CGI. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$52.1K - $59.4K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$45.4K$52.1K$59.4K$66.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في CGI?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في CGI in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,816,485. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CGI لوظيفة مدير برامج تقنية in Germany هو ₹3,992,672.

موارد أخرى

