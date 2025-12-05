يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في CGI من CA$75.2K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى CA$125K لكل year لمستوى Lead Analyst. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$82.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CGI. آخر تحديث: 12/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.