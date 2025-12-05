دليل الشركات
CGI
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • رئيس الأركان

  • جميع رواتب رئيس الأركان

CGI رئيس الأركان الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض رئيس الأركان in Germany في CGI من €70.5K إلى €98.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CGI. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$87.2K - $103K
Germany
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$81.4K$87.2K$103K$113K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من رئيس الأركان المساهمات في CGI لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في CGI?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض رئيس الأركان الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة رئيس الأركان في CGI in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €98,131. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CGI لوظيفة رئيس الأركان in Germany هو €70,453.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CGI

الشركات ذات الصلة

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/chief-of-staff.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.