CGI مدير عمليات الأعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير عمليات الأعمال في CGI من CA$81.1K إلى CA$118K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CGI. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$66.9K - $77.7K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$59K$66.9K$77.7K$85.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في CGI?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير عمليات الأعمال في CGI تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$117,754. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CGI لوظيفة مدير عمليات الأعمال هو CA$81,141.

