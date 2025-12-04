دليل الشركات
CGG
CGG مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in Canada في CGG من CA$112K إلى CA$163K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CGG. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$93.2K - $106K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$81.2K$93.2K$106K$118K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في CGG?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في CGG in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$163,343. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CGG لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Canada هو CA$112,126.

موارد أخرى

