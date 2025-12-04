دليل الشركات
CEVA
CEVA محاسب الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب in Israel في CEVA من ₪191K إلى ₪273K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CEVA. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$65.1K - $76.1K
Israel
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في CEVA?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في CEVA in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪272,546. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CEVA لوظيفة محاسب in Israel هو ₪191,015.

