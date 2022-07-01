دليل الشركات
Ceterus
Ceterus الرواتب

متوسط راتب Ceterus هو $170,850 لـ نجاح العملاء . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Ceterus. آخر تحديث: 8/17/2025

$160K

نجاح العملاء
$171K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Ceterus هو نجاح العملاء at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $170,850. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Ceterus هو $170,850.

