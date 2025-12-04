دليل الشركات
Certn
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تقني معلومات

  • جميع رواتب تقني معلومات

Certn تقني معلومات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تقني معلومات في Certn من CA$141K إلى CA$200K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Certn. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$116K - $132K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$102K$116K$132K$145K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من تقني معلومات المساهمات في Certn لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Certn، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تقني معلومات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Certn تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$200,451. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Certn لوظيفة تقني معلومات هو CA$140,995.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Certn

الشركات ذات الصلة

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Snap
  • Amazon
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.